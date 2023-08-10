由於西南風、水氣增多影響，台灣西半部今（10）日天氣不穩定，加上午後對流影響，繼上午中南部傾盆大雨後，北部也開始出現大雷雨。氣象達人彭啟明警告，目前「貓狗雨」隨機到處跑，民眾外出最好注意安全；台灣颱風論壇也指出，目前台北地區大範圍時雨量達到80至104毫米。

彭啟明在臉書粉專發文表示，「貓狗雨。下午外出要留意，很隨機到處跑」，同時也分享圖片，可以看到目前北部、南部出現雨雲；台灣颱風論壇也在臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」發文表示，北台灣午後對流發展非常旺盛，許多地方大雷雨中。

氣象局公布大雷雨範圍。（翻攝自氣象局）

目前氣象局已對新竹以北6縣市發布大雷雨訊息，氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象局提到，今日台南安平截至11時更發生3小時155.5毫米的強降雨；今明2天是這波西南風雨勢最明顯的時候，中南部整天不定時有陣雨或雷雨，北部以午後雷陣雨為主，直到周六（12日）起西南風減弱，各地降雨才趨緩，天氣相對較穩定。