61歲港星吳鎮宇早年與梁朝偉、周星馳等人一起參加無線電視演員練班,開始從跑龍套角色做起,直到後期才迎來機會,精湛的演技讓他以電影《鎗火》獲得第37屆金馬獎最佳男主角;他曾帶兒子費曼參加真人秀節目,父子逗趣模樣深受粉絲喜愛,費曼也不時會在微博上分享生活,近日費曼突表示病了,讓不少網友擔憂。

吳鎮宇的兒子費曼在微博上有百萬粉絲追蹤,昨(9日)他曬出多張照片,寫下心聲:「今天是新加坡國慶日。我也是選擇今天打算退出吳費曼這個身份。 互聯網是一個神奇的地方。上一秒誇你的人下一秒可能在罵你。我本來開始偷偷用我媽媽舊微博號來發微博的時候,也不知道會到現在的105萬粉絲。現在時間久了我精神上與肉體上有點累了,沒有了想發微博的動力。」他表示隔很久才更新、發很少影片也是這個原因,更吐露驚人之語:「我本身也是有病,而我還有很多想做的東西。加上現在我的帳號都會引起注意,好的有壞的也有,影響的比較大。我決定Fake my death,and I will leave the lights on when you stay。」表示不再繼續使用公開微博帳戶,但帳號依然會留存。

費曼6歲時曾和吳鎮宇一起參加綜藝真人秀《爸爸去哪兒》,調皮搗蛋的模樣獲得許多網友喜愛,長大後的費曼時常在網上調侃吳鎮宇,會發出吳鎮宇的多張醜照,活潑個性讓他收到不少關注。網友們對他退出微博的決定表示:「總覺得有的人就是嫉妒,像是帶著仇恨在評判一個孩子」、「被關注也是一種負擔 確實 希望費曼遠離網路後能快樂成長」、「他又不是明星,只是明星的小孩,不要拿那一套來管別人」。