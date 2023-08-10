61歲港星吳鎮宇早年與梁朝偉、周星馳等人一起參加無線電視演員練班，開始從跑龍套角色做起，直到後期才迎來機會，精湛的演技讓他以電影《鎗火》獲得第37屆金馬獎最佳男主角；他曾帶兒子費曼參加真人秀節目，父子逗趣模樣深受粉絲喜愛，費曼也不時會在微博上分享生活，近日費曼突表示病了，讓不少網友擔憂。

吳鎮宇的兒子費曼在微博上有百萬粉絲追蹤，昨（9日）他曬出多張照片，寫下心聲：「今天是新加坡國慶日。我也是選擇今天打算退出吳費曼這個身份。 互聯網是一個神奇的地方。上一秒誇你的人下一秒可能在罵你。我本來開始偷偷用我媽媽舊微博號來發微博的時候，也不知道會到現在的105萬粉絲。現在時間久了我精神上與肉體上有點累了，沒有了想發微博的動力。」他表示隔很久才更新、發很少影片也是這個原因，更吐露驚人之語：「我本身也是有病，而我還有很多想做的東西。加上現在我的帳號都會引起注意，好的有壞的也有，影響的比較大。我決定Fake my death，and I will leave the lights on when you stay。」表示不再繼續使用公開微博帳戶，但帳號依然會留存。

費曼6歲時曾和吳鎮宇一起參加綜藝真人秀《爸爸去哪兒》，調皮搗蛋的模樣獲得許多網友喜愛，長大後的費曼時常在網上調侃吳鎮宇，會發出吳鎮宇的多張醜照，活潑個性讓他收到不少關注。網友們對他退出微博的決定表示：「總覺得有的人就是嫉妒，像是帶著仇恨在評判一個孩子」、「被關注也是一種負擔 確實 希望費曼遠離網路後能快樂成長」、「他又不是明星，只是明星的小孩，不要拿那一套來管別人」。