民進黨總統候選人暨副總統賴清德今日於Facebook社群平台，推出三支充滿創意趣味的「賴桑挺青的」挺青年政策系列短影片。以辦公室小短劇的方式，扮演黨部發言人或是影印文宣的黨工，親自以淺顯易懂的方式來說明複雜的政策。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，推出的三支政策宣傳短影片分別為《挺青年篇》、《居住三策篇》及《學雜費補助篇》，除了三支短影片外，該系列未來也將再推出兩支針對青年朋友常見的問題，進行解惑回應的短片。郭雅慧接著說明，拍攝該系列的初衷是期望能透過簡單明瞭的方式講解政策，而賴清德在影片中也展現出不同以往的樣貌，呈現出輕鬆的一面。

郭雅慧表示，賴清德的社群文宣團隊不斷發揮創意，期望透過短影片在各社群平台上的傳散，讓支持者、青年朋友更了解民進黨自執政以來，為了替年輕人減壓、提升更好的生活品質，做了許多努力，未來也將持續往更好的方向前進。