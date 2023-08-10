時隔12年，新北市出現一名全國第二例，感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡案例，該30多歲女性感染後7天死亡，疫調指出曾去過兩次室內親水遊憩所，疾管署表示，今天將請感染科泰斗張上淳等召開專家會議，並請該場所提供7月21～8月9日這兩周內曾去過玩水的民眾名冊，並請地方衛生局關心暴露過的民眾，應觀察這14天有沒有發燒、畏寒等相關症狀。

疾管署副署長曾淑慧表示，昨天疾管署已經派員前往水域採檢，約3~4天結果就會出爐，並請水域場館負責人提供7月21日起至8月9日，這兩周期間曾去過的名冊，要求地方衛生局主動關懷，觀察這些民眾暴露後14天內，也就是共兩個潛伏期，是否出現相關症狀。例如8月9日去過的民眾，就要觀察到8月23日。

曾淑慧表示，除了昨天開始已經請業者進行預防性停業與進行環境清消外，今天也將找專家與疾管署、地方政府，再度前往該設施詳細查，若有需要就會進一步採檢。

今天下午疾管署也針對這案舉行專家會議，邀請國家首席防疫顧問張上淳，感染管制學會理事長黃玉成等醫師一起針對此案開專家會議。並提出相關防治建議。

提供強化防治建議如下：

1.今日下午由本署會同專家及地方政府再次訪視個案曾前往之室內親水設施，詳細檢視設施整體狀況，必要時做進一步採驗。

2.籲請相關業者落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、自由餘氯量符合1-3ppm等，並完備相關自主衛生管理措施。

3.請業者提供7月21日至8月9日曾至該場域遊憩之民眾名冊，由地方政府進行追蹤關懷至最後1次暴露日後14天。

4.該親水設施業者已於8月9日預防性停業及進行環境清消，業者於完成環境澈底清消，且經地方主管機關同意後始可復業。

5.發布致醫界通函，籲請醫師診療具疑似症狀個案加強詢問親水設施相關暴露史，並強化民眾衛生教育宣導。

疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，雖常見於自然水體，但造成人類感染機率極低，地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，分別由地方衛生單位及疾管署進行檢測，預計約3-4日可有初步檢驗結果。

曾淑慧表示，感染阿米巴原蟲者，症狀包括發高燒、腦膜炎、嘔吐等，難以和一般的腦膜炎鑑別診斷，專家會議重點還是在於提醒民眾，暑假期間，若有戲水或是泡溫泉，要避免水進入鼻腔、避免把頭浸泡在水中，若是其他自然水域、野溪也要避免攪動池水。

曾淑慧表示，福氏內格里阿米巴原蟲為存在淡水湖泊、自然水域、河流中，但會造成感染的比率很低。不過疾管署自從2012年開始監測，針對不明原因腦炎會監測病毒、細菌、寄生蟲等共21種病原，自從2011年出現第一例個案後，至今是史上第二次監測到。