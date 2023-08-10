鑽石生技投資由中天生技於2013年發起成立，富邦金控、台新金控及潤泰集團等三大金融集團共同參與，專注投資於生技新藥、高階醫材、農業生技等高風險的生技創新企業，已支持台灣六所頂尖大學、研究機構衍生出七家生技新創公司，同時累積捐助超過新台幣6億元支持培育高階人才與醫藥研究，並扶植兩家生技新藥公司市值超過300億元。

路孔明說，鑽石生技投資成立已經10年，2020至2022年累計稅後淨利達到97.39億元、每股盈餘14.09元、分配股利9.58元，以股票市值計算，原始股東投資報酬率達17倍。鑽石生技投入早期發展公司後，會先擔任董事長，協助建立架構，包括制度、稽核等都弄好，直到團隊發展成熟，如公開發行就會退出董事會，目前鑽石手中投資公司幾乎都退出了。

路孔明表示，全球生技市場2030年需求可達3.2兆美元，複合年成長率12.8%。其中台灣生技資本市場自2007年「生技新藥產業發展條例」頒佈迄今，生技股市值16年成長超過10倍，表現亮麗，預計未來5年可望倍數成長，達到新台幣3兆元以上。