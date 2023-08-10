《屍發現場》選在巨星喬治克隆尼的度假豪宅旁「科莫湖」畔拍攝。（海鵬影業提供）

31歲的義大利天菜男星蓋伯瑞蒙特西，最近在懸疑驚悚電影《屍發現場》進行「毀容式」演出，不僅以陰鬱掩蓋原本陽光氣質，更拔眉剃髮全都來，造型與本尊判若兩人震驚義大利！有趣的是，曾獲「影壇最亮新星」蓋伯瑞蒙特西原是票房明星，導演多納托卡瑞西雖邀請他「毀容」演出《屍發現場》，拍攝時卻從頭到尾都不提他的名字，另類宣傳反更激發觀眾好奇心。但他反而從片中冷酷殺人遊戲裡演出人性，一場與自己心魔對話的崩潰戲，蓋伯瑞蒙特西演來精彩辛酸、令人動容，一舉勇奪義大利陶爾米納電影節影帝大獎，連影媒「Wired Italia」都盛讚他的演出是「無可挑剔的完美！」。

這部選在好萊塢巨星喬治克隆尼的度假豪宅旁「科莫湖」拍攝的驚悚片《屍發現場》，劇情描述：科莫湖打撈到一條斷臂，五指塗滿血紅蔻丹。湖的對岸正巧也發生女子投水事件，一名神秘清潔工（蓋伯瑞蒙特 飾）救起女子後，隨即卻消失無蹤。原來他白天是清潔工，夜裡卻總潛入酒吧，試圖接近塗著紅色指甲油的女人…。蓋伯瑞蒙特西這次在《屍發現場》飾演「清潔工」，敬業的他不但扮成光頭，更透過無數次特效化妝改變外貌，並將膚色變得慘白，瞬間從天菜帥哥搖身成為讓人不寒而慄的連續殺人魔。而幾近「毀容」的演出讓他完全判若兩人，就連劇組也差點認不出來，還一度被當成素人演員。

蓋伯瑞蒙特西在19歲時，因陪朋友上戲劇課，從此愛上表演，決定透過演戲來展現自己。他如願畢業於羅馬沃隆特電影藝術學院，並演出首部電影《羅馬創世紀》從此一鳴驚人。曾因演出狄諾錢佐兄弟執導的電影《黑色童話》提名「義大利奧斯卡」最佳男配角獎，並助該片勇奪義大利影協獎銀緞帶獎最佳影片，被義大利影媒捧為「影壇最亮新星」。《屍發現場》將於本周五（8／11）起全台上映。