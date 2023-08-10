台北市敬老禮金8月8日起開放敬老卡靠卡領取，開放2日已超過11萬人、約2成長輩領取。（悠遊卡公司提供／劉彥宜台北傳真）

台北市政府重陽敬老禮金1500元8日開放靠卡領取，悠遊卡公司表示，8、9日2天已有逾11萬、約2成長輩領取，並祭出8大通路使用敬老卡消費有優惠，讓敬老禮金效益擴大。

悠遊卡公司指出，悠遊卡是全台使用最廣泛的儲值卡，全台共有超過25萬個支付點可使用，除可搭乘捷運、公車、停車場和加油站等交通運輸領域，生活中各種場域如4大超商、超市、連鎖速食、餐廳、飲料店及百貨公司美食街等等，都可以使用悠遊卡支付。

悠遊卡公司說明，他們與8大通路合作推出各種優惠，包括4大超商、美廉社、義美、棉花田及黑橋牌，都在8至9月期間推出特別為長輩設計的商品優惠或折扣。

悠遊卡公司提醒，目前有資格領取敬老禮金的長者有55萬人，2天已有超過11萬也就是2成長輩靠卡領取。尚未領取的長輩只要持敬老卡至各捷運站悠遊卡加值機、4大超商、美廉社及101購物中心B1服務台等地點，透過敬老卡靠卡即可領取1500元。