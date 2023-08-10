台嘉碩表示，今年第一季是谷底，要看產業復甦要多迅速提升，目前看起來，過去電子業五窮六絕，第三四季是旺季，但很可惜訂單今年沒有大幅度上升，還需要一陣子調整。
另外，車用產品比例提高，受惠於美國汽車銷售回溫，但是有些客戶放暑假，下單力道不強，預估第三季庫存消化，第四季復甦。
台嘉碩（3221）法說會宣布，上半年營收10.44億元，年減47％，EPS0.03元。7月營收1.76億元，月增0.47％，年減46.31％。累計1到7月營收12.2億元，年減47.5％。
台嘉碩表示，今年第一季是谷底，要看產業復甦要多迅速提升，目前看起來，過去電子業五窮六絕，第三四季是旺季，但很可惜訂單今年沒有大幅度上升，還需要一陣子調整。
另外，車用產品比例提高，受惠於美國汽車銷售回溫，但是有些客戶放暑假，下單力道不強，預估第三季庫存消化，第四季復甦。
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