李令恩與李倸英在劇中是情敵關係，但拍完後一起來花蓮拍攝旅遊節目。（緯來戲劇台提供）

韓星李令恩與李倸英在《拜託了夏天》中分飾元配與小三，劇中處處為敵，還上演搶老公戲碼，2人因劇人氣高升，在韓深受婆媽們喜愛，播畢後，她們也受綜藝節目《戰鬥旅行》之邀一起來花蓮、蘇澳出外景，開開心心地把台灣美景介紹給韓國觀眾。

劇中，李令恩與李倸英在高中時是死對頭，成年後再度相遇，李倸英發現她心儀的醫生竟然是李令恩的老公，不服輸的她興起奪夫念頭，不斷誘惑對方，終於將李令恩的老公手到擒來，外遇小三的寫實戲碼也讓李倸英被觀眾罵翻。李令恩劇中不孕，為了生孩子一次次忍受做試管的辛苦，也讓她獲得許多婦女觀眾同情，對在劇中被欺負的她充滿憐惜，盼她能再度尋得真愛。

《拜託了夏天》在韓國播出時收視節節高升，李令恩、李倸英、金思權與金山浩也獲綜藝節目《戰鬥旅行》的邀約，從韓國直飛到花蓮旅遊，當時，分成男生組女生組，李令恩與李倸英組成一隊，走訪清水斷崖、東大門、蘇澳冷泉等地，品嘗了花蓮扁食、夜市小吃，讓李倸英與李令恩大開眼界、胃口大開，雖然在夜市聞到臭豆腐的味道就快跳開，但也是吃了不少台灣小吃。

金思權與金山浩在《拜託了夏天》中飾演兄弟，2人一起走訪台灣，還戴上安全帽去太魯閣公園造訪美景，品嘗原住民小吃，金山浩說，他曾學過中文，還教金思權幾句話打天下，有趣的是他教的竟然是「太貴了，不要買」，被觀眾調侃是否真的學過中文。《拜託了夏天》每週一至週五晚間8至10點在緯來戲劇台一連播出2小時。