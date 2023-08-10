慕軒飯店壽星專案含早餐、手作蛋糕、精選紅酒及房型升等禮遇，最高可升至慕軒客房。(國泰飯店觀光事業提供)

慕軒飯店館內GUSTOSO義大利餐廳與8、9月壽星同享生日喜悅，出示身分證件用餐85折。(國泰飯店觀光事業提供)

預訂「十分滿逸」住房優惠，每房贈送「十十滿逸護照」1本，含房間升等券、千元住宿抵用券等，優惠價值超過萬元。(國泰飯店觀光事業提供)

呼叫獅子座、處女座的壽星，把握最後限時優惠省錢住飯店。國泰飯店觀光事業旗下「慕軒飯店」、「和逸飯店台北民生館」攜手推出優惠住房專案搶客，包括8、9月壽星住房，期間限定房型免費升等、餐飲享85折優惠，還有指定專案可享價值逾萬元的優惠護照等，甚至有機會抽中4萬5千的舒適套房，直接住進去。

連續3年名列台北米其林指南推薦旅宿的「慕軒飯店」，針對8、9月住客推出「壽星專屬」住房專案，入住飯店即贈精緻蛋糕1份與精選紅酒，周日至周四住房再享房型免費升等；壽星出示身分證明文件即可於館內餐廳享85折用餐優惠。有客房裝飾需求的旅客，不論是生日、情人節、求婚，飯店也推出加購服務。

「和逸飯店台北民生館」迎來10週年，歡慶10週年，即日起至8月31日止，針對10週年慶祭出限時「十分滿逸」住房優惠，每晚4999元起。專案含多彩晨光式自助早餐，搭配主廚特製甜點，加贈價值13000元的「十十滿逸護照」1份，內含使用期限達半年的房間升等券、千元住宿折抵券與各式餐飲兌換券。此外，入住此專案，飯店還加碼每日限量抽出1組專案旅客，直接升等至4萬5千元的舒適套房，讓旅客感受到飯店10週年活動的滿滿誠意。

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