漢來美食（1268）今日董事會通過季報，第二季合併營收11.14億元，季減14.04％、年增107.18％，單季刷新歷史同期，僅次於今年第一季及去年第四季，為歷史第三高；單季稅後淨利0.75億元、每股盈餘1.79元；累計上半年營收24.09億元，稅後淨利2.03億元，每股盈餘4.8元，營收及每股盈餘均創同期新高。

漢來美食同日公告7月營收為3.91億元，月增6.52％、年增28.15％。上半年整體在擺脫疫情及節慶效應下業績滿檔，不僅營收年增53.06％，毛利率45.45％為上櫃以來歷史新高，營益率10.17％亦為歷史次高。延續暑假旺季、父親節及中秋節等節慶檔期，加上第四季即將開出南港7家餐廳及首家街邊店，預期營收在諸多效益加持下將繼續衝高。

2023年下半年是漢來美食的營運升溫期，漢來美食7月開出的「溜溜酸菜魚專賣店」第二家分店持續搶攻年輕客層，開店一個多月來營業額不斷刷新目標，大幅提升品牌知名度。延續品牌的優異表現，北高雄巨蛋商圈的「溜溜酸菜魚」街邊店預計將在第四季前開出，該店是集團首家街邊型態的餐廳，未來規劃以一年3-6店的速度在全台拓點。

漢來表示，今年對集團來說最重要的工作是10月份位於台北南港的台北漢來大飯店將要開始營運，這個量體更勝高雄漢來大飯店的五星級飯店將會有漢來美食的7個營運單位（餐廳），其中2個餐廳（火鍋、牛排館）將於12月飯店正式開幕時同步開出，而率先開幕的5個餐廳包括全台最大的無樑柱絕美宴會廳、海港升級版自助餐廳、頂級粵菜-東方樓、大廳酒廊和糕餅小舖。截至目前宴會廳接訂情形已超越半年目標；備受矚目的升級版海港自助餐廳預期也將成為南港地區最頂級、最有造訪價值自助餐廳。

展望後市，漢來美食的各品牌餐廳也將在下半年推出多項吸睛（金）的美食活動，包括名人坊的「富哥來了」、海港的美國海鮮美食節、PAVO餐酒館的米其林主廚餐酒會以及歲末日本甜點祭等，加上年底緊接而來的各百貨周年慶檔期，集團已腳踩油門、蓄勢待發，準備衝向另一波高峰。

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