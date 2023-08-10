第11屆海峽青年節10日下午在福建福州舉行峰會，中共中央台辦、國台辦副主任潘賢掌致詞時表示，兩岸青年始終走在促進兩岸交流、推動融合發展隊伍的前列，強調兩岸同屬一個中國是台海和平的基石，希望廣大青年堅決反對台獨分裂勢力，拒絕淪為美國以台制華的棋子，拒絕淪為國土挑釁的炮灰。

潘賢掌首先指出，海峽青年節自2013年創辦以來，始終紮根服務造福兩岸青年，堅持圍繞促進青年交流，推進融合發展這一主線，累計舉辦約300項兩岸青年交流活動，超過3萬名兩岸青年參與，為深化兩岸青年交流合作，促進閩台融合發展發揮了重要作用，成為兩岸青年交流的嘉年華。

潘賢掌續指，本屆海峽青年節繼續創新活動形式，豐富活動內容，組織35項活動，涵蓋數位經濟、創新創業等眾多領域，舉辦兩岸大學生領袖營、營地聯歡等青年朋友們喜愛的活動。

潘賢掌強調，多年來，兩岸青年始終走在促進兩岸交流，推動融合發展隊伍的前列，數以萬計的台灣青年來到祖國大陸交流求學發展事業、追逐夢想，在各個領域奮鬥打拼成就不凡業績，為兩岸關係和平發展融合發展增添蓬勃活力，深度融入中國式現代化進程。

潘賢掌說，本屆海峽青年節的主題是「挺膺擔當，共創福祉」，稱這是新時代新征程對兩岸青年的殷切期望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。他借此機會提出三點，希望兩岸青年朋友的貢獻。

第一，兩岸青年要牢牢把握歷史大勢，為兩岸關係和平發展挺膺擔當。海峽兩岸同屬一個中國，這是台海和平的基石。兩岸關係和平發展是維護兩岸和平，促進兩岸共同發展，造福兩岸同胞的正確道路。「兩岸關係好，台灣才會好，台灣青年才會有光明的未來」。希望廣大台灣青年堅決反對台獨分裂勢力，破壞台海和平，拒絕淪為美國「以台制華」的氣勢，拒絕淪為台獨分裂勢力國土挑釁的炮灰，團結起來，共同推動兩岸關係回到和平發展的正確道路。

第二，兩岸青年要攜手並進，為深化兩岸融合發展挺膺擔當。近年來，越來越多的台灣青年來大陸追夢。我們始終尊重關愛造福台灣同胞，熱忱歡迎更多的台灣青年來大陸交流、學習、就業、創業，廣泛參與到中國式現代化進程當中來。我們將會持續為台灣青年朋友們來大陸發展創造條件，讓大家願意來，融得進，發展好，希望兩岸青年多交流多交心，成為共同打拚的好朋友好夥伴，共創兩岸同胞延長扶持和美好未來。

第三，兩岸青年要胸懷國之大局，為實現中華民族偉大復興挺膺擔當。他稱，實現中華民族偉大復興，進入了不可逆轉的歷史進程，任何力量都不可阻擋新時代兩岸青年肩負實現國家統一、民族復興的光榮歷史。衷心希望兩岸青年以國家統一、民族復興為己任，挺膺擔當，不斷戰勝前進道路上的困難阻礙，讓青春在實現中華民族偉大復興的中國夢進程中綻放。