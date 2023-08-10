近日杜蘇芮與卡努颱風重創中南部山區，特別是南投仁愛鄉跟高雄桃源區，行政院長陳建仁10日指出，將成立杜蘇芮與卡努颱風災後復原重建推動專案小組，由工程會統籌辦理，對於各級政府復原重建所需的經費，以移緩濟急方式協助地方災後重建。

相關部會今天在行政院會報告「杜蘇芮與卡努颱風災害應變及精進措施」，陳建仁指出，在氣候變遷跟極端氣候的影響下，必須要加強平日整備，若災前整備做得好，災中應變壓力就會變小，災後復原也較容易完成，中央盼與地方合作，規畫完善的疏散撤離計畫，務必掌握弱勢族群清單，及早主動協助，落實預防性的撤離措施。

復原重建部分，陳建仁指出，將成立杜蘇芮與卡努颱風災後復原重建推動專案小組，請工程會統籌辦理，對於各級政府復原重建所需的經費，請各部會協調地方政府預估需用經費，先以移緩濟急方式支應，再由行政院主計總處結算對地方政府災害準備金時予以扣除歸墊。 陳揆強調，在救災搶救的時刻一定要馬上去做，不會有經費上的問題。復建的工程也請依程序來提報，由工程會進行審查，盼地方可以早日恢復正常生活。

此外，陳建仁也要求原民會督導、強化原鄉在平時的減災與整備工作，按照災區的救助計畫，協助原鄉防災必要的經費編列，及落實執行各種災害監測、預報、警報發布、物資整備、演習、訓練等，讓原民會在原鄉地區扮演更重要的防救災角色。