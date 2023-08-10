漢來美食2023年第二季合併營收11.13億元，季減14.04％、但年增達1.07倍，創同期新高、歷史第三高。毛利率44.49％、營益率7.4％，分創同期新高及次高。稅後淨利0.75億元，雖季減達40.7％、但較去年同期虧損1.02億元大幅轉盈，改寫同期新高，每股盈餘1.79元。

累計漢來美食上半年合併營收24.09億元、年增達53.06％，營業利益2.45億元，較去年同期虧損1.04億元大幅轉盈。稅後淨利2.02億元，較去年同期虧損0.59億元大幅轉盈，全部改寫同期新高，每股盈餘4.8元。毛利率45.54％、營益率10.17％，分創同期新高及次高。

漢來美食亦公布7月自結合併營收3.9億元，較6月3.66億元成長6.52％、較去年同期3.04億元成長達28.15％，改寫同期新高。累計前7月合併營收28億元，較去年同期18.79億元成長達49.02％，續創同期新高。

漢來美食表示，受惠擺脫疫情陰霾及節慶效益帶動業績滿檔，使上半年營收及獲利改寫同期新高，毛利率、營益率分創同期新高及次高。延續暑假旺季、父親節及中秋節等節慶檔期，加上第四季即將開出南港7家餐廳及首家街邊店，預期下半年營收可望持續衝高。

漢來美食看好下半年將是營運升溫期，7月開出的「溜溜酸菜魚專賣店」第二家分店持續搶攻年輕客層，開店一個多月來營收持續刷新目標。北高雄巨蛋商圈的「溜溜酸菜魚」街邊店預計將在第四季前開出，為集團首家街邊店，未來規畫以一年3～6店速度於全台拓點。

同時，位於台北南港的「漢來皇家鬱金香酒店」將於10月試營運，漢來美食將於館內開出7家餐廳，除了火鍋和牛排館2家預計12月正式開幕後同步迎賓，包括全台最大無樑柱宴會廳、升級版海港自助餐廳、頂級粵菜的東方樓、大廳酒廊和糕餅小舖5家將於10日迎賓。

漢來美食表示，目前台北宴會廳的接訂情形已超越半年目標，備受矚目的升級版海港自助餐廳，目標成為南港最頂級、最有造訪價值的自助餐廳。同時，漢來美食各品牌餐廳也將推出多項美食活動，配合各百貨周年慶檔期到來，集團已蓄勢待發衝刺營運成長高峰。