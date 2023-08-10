維田公告第二季營運成果，合併營收2.75億元，年增8.76%；營業利益0.43億元，年增24.94%；歸屬母公司稅後淨利0.40億元，年增30.29%，每股稅後盈餘(EPS)1.10元，為歷年同期新高，並創下歷史單月第四高。維田表示，歐美專案進度穩健，帶動出貨量提升。

維田累計上半年合併營收為5.05億元，年增5.23%；營業利益0.80億元，歸屬母公司稅後淨利0.68億元，年增22.26%，每股稅後盈餘(EPS)1.88元，上半年營運、獲利表現均已突破歷年同期，續創歷史新高。

維田表示，公司今年上半年營收獲利創佳績，主要在於公司營運規模擴大，加上料況改善、成本結構趨於穩定，帶動上半年毛利率提升至39%，營業利益率16%與稅後淨利率14%，與去年同期相較，持續繳出三率三升表現。

不過全球經濟與金融不確定因素猷在，同時受到客戶出貨遞延影響，7月合併營收為新台幣0.84億元，年減20.09%、月減9.63%；前7月營收5.90億元，年增0.67%。

維田表示，全球通膨雖已初步獲得控制，然市場預期緊縮貨幣政策仍將持續壓抑景氣動能，加上大陸市場復甦力道未明，全球經濟與金融不確定因素猶在。維田在此大環境下，上半年營收表現仍逆勢繳出成長5.23%的成績單，但綜觀後市整體接單狀況明顯降溫，第3季營運將面臨較大挑戰，營收動能評估可能略受部分區域需求遞延影響，中長期將回歸基本核心競爭力。

維田同步於董事會通過兩件策略性投資案，包含投資「博鑫醫電股份有限公司」，以期擴展維田醫療應用領域產品多元化；另為求提升產品軟硬體整合程度及豐富應用領域，投資「慧穩科技股有限公司」，希冀達成營運績效最大化。

維田近年主攻智慧製造、智慧醫療、智慧交通領域皆有穩定的剛性需求，在站穩腳步後將接續朝智慧綠能、智慧建築等範疇前進，從去年起更積極研發充電樁HMI相關設備，其能為充電樁提供安全穩定的運作機制與自動化充電裝置，為新一代智能充電樁提供精準控制核心，提供客戶完整的充電樁解決方案。

維田目前更擁有七大技術，為不銹鋼防水、安全防爆、AI機械學習、Edge Computing、多協議Gateway、AoI Vision視覺檢查、機器人與無人搬運車等，同時深耕網路通訊協議以強化AIoT解決方案。公司持續進行多角化經營策略，並擴大產品應用領域，為公司中長期營收及獲利帶來成長的動力。