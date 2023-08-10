林業署屏東分署7月在滿州鄉港仔、九棚村設置紐澤西護欄並加強勸導，至今開出5張勸導單，不料，近日卻有人惡意破壞九棚的護欄。（林業署屏東分署提供／謝佳潾屏東傳真）

因應沙灘車管理指引公布，防範民眾騎沙灘車進入國有林地，林業署屏東分署7月在滿州鄉港仔、九棚村設置紐澤西護欄並加強勸導，至今開出5張勸導單，不料，近日卻有人惡意破壞九棚的護欄，屏東分署已報警處理，破壞者除涉犯刑法破壞公物罪外，還可依森林法等多法規開罰，最高可處30萬罰鍰。

林業署屏東分署指出，依沙灘車管理指引規定，國有林地、保安林地屬禁止沙灘車活動區域，為預防業者或遊客誤入國有林地從事沙灘車活動，7月在滿州鄉港仔村和九棚村加強勸導並設置紐澤西護欄，避免海岸與防風林遭受破壞。

不料，近日屏東分署人員在巡護林地時發現，設在九棚村國有林地的護欄，遭不肖人士恣意拖離原放置地點，疑為有人要騎沙灘車進入所致，此舉嚴重違法，已協請保七總隊第八大隊偵辦中。

屏東分署表示，任意拖離公務機管所設置的護欄或公告，已涉犯刑法第138條破壞公物罪，可處5年以下有期徒刑，另依森林法規定，動力式機械器具違法進入國有林及保安林範圍內，可處6萬以上、30萬以下罰鍰。

此外，依據沙灘車管理指引，沙灘車違法行駛道路、河川區域、在近岸海域及公有自然沙灘，都有不同罰責，如依水利法可開罰2500元以上、5萬以下罰鍰，海岸管理法開罰1萬以上、5萬以下，呼籲民眾切勿以身試法。