羅東聖母醫院在今年獲得台灣導盲犬協會的協助，為宜蘭首創治療犬，更為院方第1250位新員工。（羅東聖母醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

時代變遷，愈來愈多家庭養毛小孩，不僅為家中重要成員，亦是情感聯繫、心情療癒的最佳幫手，遂羅東聖母醫院的呂若瑟神父有了在病房增設「治療犬」的想法，不僅可緩解病患的思念，更可以藉由互動療癒心情、減緩疼痛，院方終於在今年獲得台灣導盲犬協會的協助，為宜蘭首創治療犬，更為院方第1250位新員工。

聖母醫院護理長林春蘭透過相關研習會議，找尋「治療犬」申請資源及管道，終於在今年獲得導盲犬協會的協助，成就10日院方的第1250位新員工Jungle。聖母醫院除提供病患優質的醫療照護外，更希望透過園藝、音樂及藝術等各項活動，緩解他們身體的病痛，也給予心靈溫暖的療癒。

院長馬漢光表示，感謝導盲犬協會的幫忙，在今年2月開始嘗試由訓練師定期帶治療犬至安寧病房服務，同時院方也指派專科護理師方美月、簡佑家前往協會接受密集的治療犬照護訓練，經三個月的學習及訓練後，聖母醫院的安寧病房正式成為合格的「寄養家庭」。

院方指出，Jungle五月份報到後，開始固定時間的「駐點服務」，近三個月的駐點服務，不論在兒童病房、安寧病房或者失智老人的照護中心，Jungle都帶給他們滿滿的驚奇歡笑聲，病患及家屬不斷誇讚牠溫馴乖巧，透過撫摸、互動，心情好療癒。