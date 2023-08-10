和平警分局結合IG網紅「小矮子」，9日開直播宣導犯罪預防。（和平警分局提供）

和平警分局結合IG網紅「小矮子」，9日開直播宣導犯罪預防。（和平警分局提供）

台中市和平警分局為保護青少年避免誤入詐騙、毒品等陷阱，特別結合IG網紅「小矮子」擔任反詐騙及反毒大使，9日晚間在分局勤務中心會議室直播以「少年仔，切勿淪為詐騙集團成員及車手」為主題實施犯罪預防宣導，並加入有獎徵答與網友互動，沒想到讓網友從頭看到結束，宣導成效非常良好。

和平分局偵查隊副隊長趙瑞昇與IG網紅「小矮子」昨晚6時30分加入直播活動，遇有網友對法律見解提出疑慮時，立即解答，並呼籲青少年朋友在暑假期間很容易發生毒品犯罪、詐欺犯罪、聚眾鬥毆甚至成為被害人的情形發生，務必注意。

網紅「小矮子」在IG上有超過9萬3000人的粉絲，藉其人氣直播，吸引超過6萬5000名粉絲觀看，超過7500名粉絲按讚，直播結束前，直播主特別準備5道題與「毒品」、「網路詐欺」、「網路犯罪」、「兒少性私密影像相關犯罪」有關之有獎徵答，網友搶答熱烈宣導成效顯著。

和平警分局長林中興表示，為防止新興毒品進入校園及社區，保護民眾財產安全，警方不斷地加強民眾反毒防詐知識及觀念。民眾如有接獲不明來電或LINE、FB等社群媒體詐騙訊息，要求加入群組或社團購買股票或虛擬貨幣等投資行為，牢記「冷靜、查證、報警」防詐3步驟，並撥打165防詐騙專線詳加查證，防止被騙。

為提升民眾犯罪預防觀念，「和平分局」臉書粉絲專頁會經常發布反毒、防詐等相關宣導標語或短片，時時提醒民眾犯罪預防觀念，請大家能多多瀏覽切身相關訊息，並按讚支持且分享給親朋好友，避免受騙上當。期盼能藉由加強各項宣導作為，讓民眾更加瞭解易發犯罪的誘因，進而深入民眾心中，強化自我防衛意識，建立犯罪預防的正確觀念。

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