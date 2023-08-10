由於西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，繼台南、高雄出現豪雨後，氣象局對新竹以北6縣市發布大雷雨訊息，同時也對19縣市發布豪雨及大雨特報。房市專家Sway表示，「老天爺正在驗屋中」，提醒民眾除了趁機檢查積水、淹水外，還有其他3點需要注意，包括一樓跟屋頂排水溝有沒有落葉、重劃區淹水、氣密窗真假。

Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文指出，早上南部大暴雨，現在北部也大暴雨，「老天爺正在驗屋中」，民眾應注意喜歡的路段、房屋是否出現積淹水現象，不管是人為還是先天的凹陷都得小心，更別說大雨後可能出現的天坑，另外Sway也點名其他3項重點，包括一樓跟屋頂排水溝有沒有落葉、容易淹水的淹水重劃區、氣密窗是真的還假的。

對此，許多網友紛紛回應，「慶幸台北市基礎建設每屆市長都有用心做～」、「正所謂～水退了就知道誰沒穿褲子了」、「認同+1」、「是不是該早點下班巡田水了」。

氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。