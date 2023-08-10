新北午後大雷雨 樹林、鶯歌淹到小腿啦 17:152023/08/10 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市樹林、鶯歌區下午4時許已有多處傳出積水。(影片翻拍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北午後大雷雨 樹林、鶯歌淹到小腿啦 訂閱影音： 中時新聞網 中央氣象局今（10）日下午3時50分持續發布豪雨特報，新北市樹林、鶯歌區下午4時許已有多處傳出積水、包括樹林佳園路三段水淹至人行道上，北大社區某社區地下停車場積水，鶯歌區鶯桃路積水至輪胎一半，鶯歌大湖路水已煙至小腿高度。 午後大雷雨狂炸新北 三重水淹腳踝、人孔蓋噴飛 培訓校園防毒守門員 新北市落實入班宣導打造無毒校園 新北推七夕文創「拜月老禮盒」 7款香氛片限時蒐集 #氣象局 #豪雨特報 #新北市 #鶯歌 #樹林 也許您會感興趣 推薦閱讀 瞬間雨量太嚇人 台北積水畫面曝 立委喊：家門口有小河 17:272023/08/10 生活 重機高速撞上右轉轎車 騎士送醫後不治身亡 11:562023/08/10 社會 重機行經三重橋周遭碰撞汽車 騎士命危送醫搶救 10:262023/08/10 社會 新北女孩培力計畫 消防女教官分享經驗 19:582023/08/09 生活 轎車突衝待轉區「像掃球瓶」 騎士捲車底重傷 逾10車遭殃 21:542023/08/09 社會 河海音樂季盛夏登場 漁人碼頭12日率先開唱 11:192023/08/09 生活 美東地區發出風暴警告！近萬航班取消或延誤 11:192023/08/08 國際 「北海夜金閃閃」 12日金萬開跑 一同發現北海岸之美 13:492023/08/10 生活 「不停讓行人」荷包很慘！新北警1個月告發近5千件 13:312023/08/09 社會 三貂嶺生態友善隧道 獲3國際大獎 19:122023/08/09 生活 致力推動國際接軌 新北預計2030「校校有國際姐妹校」 11:502023/08/09 生活 侯友宜主張重啟核四 綠議員批背棄對新北市民承諾 15:462023/08/09 政治 野火肆虐西葡兩國 高溫恐飆破70年紀錄 16:472023/08/10 國際 暴雨癱瘓台鐵 桃園-鶯歌一度中斷 僅單線通行 16:462023/08/10 生活 台南豪雨「比颱風誇張」市民洗版黃偉哲臉書：不停班課？ 11:142023/08/10 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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