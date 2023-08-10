新北午後大雷雨 樹林、鶯歌淹到小腿啦

中央氣象局今（10）日下午3時50分持續發布豪雨特報，新北市樹林、鶯歌區下午4時許已有多處傳出積水、包括樹林佳園路三段水淹至人行道上，北大社區某社區地下停車場積水，鶯歌區鶯桃路積水至輪胎一半，鶯歌大湖路水已煙至小腿高度。