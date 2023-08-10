嘉大電機工程學系江政達教授（左）指導學生利用轉換電路製作二氧化硫濃度偵測器。（嘉大提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉大食品科學系陳志誠助理教授（右二）解說二氧化硫在金針花上的應用。（嘉大提供／廖素慧嘉市傳真）

市售色澤鮮麗蔬菜常有化學添加物的疑慮，嘉義大學師生以滴定法方式量測金針花中二氧化硫濃度，研發出「量測金針花中二氧化硫濃度的偵測器」，可以簡易快速檢測出加工食品添加物，促進食安把關效率，研發設計與結果已收錄在IEEE Sensors Journal國際期刊。

嘉大電機工程學系教授江政達喜愛食用金針花排骨湯，卻又擔心不肖業者用過量的亞硫酸鹽類漂白金針花，因而與食品科學系助理教授陳志誠指導電機工程系學生楊書桓及吳翊誠，以「滴定法」量測金針花裡的二氧化硫濃度。

江政達說，亞硫酸鹽類存留在金針花會轉化為二氧化硫，因此思考設計轉換電路來製作量測金針花中二氧化硫濃度的偵測器，從研發過程與實驗結果發現，藉由此裝置可快速得知金針花中二氧化硫的濃度，節省量測的時間。

楊書桓及吳翊誠說，有多種方法可以測量食物中的二氧化硫，他們用「滴定法」測量，將金針花泡水後的溶液連接到轉換晶片，利用晶片的周期輸出，從而得知金針花中二氧化硫的濃度，成本較低且速度較快。

陳志誠指出，依據我國「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，亞硫酸鹽有殺菌、還原漂白、抑制氧化、防止酵素與非酵素褐變反應的合法食品添加物，但食品中的亞硫酸鹽易因儲存環境因素影響而轉換回二氧化硫，殘留二氧化硫會引起呼吸道過敏反應。

陳志誠認為操作簡便且快速的二氧化硫檢測方式有其必要，此次與電機系師生合作，整合電極系統和CMOS（積體電路製程），發展成二氧化硫檢測裝置，未來可更加簡易應用於加工食品檢測。