古巴政府為遏止失控的通貨膨脹及提高境內流動性，強行推動電子支付，欲逼迫民眾把錢存入搖搖欲墜的銀行體系；但習慣攜帶一捆捆鈔票出門的古巴人，對政府的做法持懷疑態度。

法新社報導，共產主義國家古巴正經歷數十年來最嚴重的經濟危機。近幾年通膨率飆上兩位數，當局又恣意印鈔，導致坊間現金量大增。

古巴人長期以來已對運作不佳的銀行抱持戒心，近幾個月為了避免在自動櫃員機（ATM）遭遇大排長龍或提款限制，又比以往更加擁抱現金。

古巴政府為了增加金融系統的流動性、透明度及對貨幣流動能有更大控制，上週宣布限制現金支付的措施，強迫店家與民眾使用電子支付。

相關改革將在未來6個月內逐步實施，內容包括現金交易將限制在5000披索（黑市匯價約為20美元，約當新台幣634元）以內。

30歲的古巴機械工程師普波（Lisandra Pupo）表示：「我們生活的現在，5000披索不值多少錢。」她跟大多數古巴人一樣喜歡手握現金，認為這樣比較安全。

古巴物價飆漲、貨幣貶值，意味愛用現金的民眾即使進行小額採購，也得把大量現鈔塞進手提包或背包。

但普波說：「如果我有很多錢，我不會存到銀行。因為如果我明天需要用錢而到銀行提款，他們沒辦法馬上給我，我必須等個3天或等到銀行有足夠的錢，才拿得到現金。」

獨立經濟學家培瑞斯（Omar Everleny Perez）指出，古巴如今物價如此高，卻沒有大面額鈔票，因此勢必得推動將資金導入銀行體系。

古巴當前經濟危機出現在多方面，肇因包括美國數十年來的制裁、國家行政效率不彰、缺乏外國投資及嚴重依賴進口；加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創古巴主要外匯來源觀光業，至今仍在努力復原。

哈瓦那2021年推動貨幣改革，逐步讓可兌換披索（convertible peso）脫離與美元掛鉤，但這也導致正規披索價值重貶。

根據官方數據，古巴通膨年增率已由去年的39%上升至今年5月的45.8%。但分析師認為，目前甚至又攀高到3位數。

2021年才首度獲得合法地位的古巴小型私人商家，也對改用電子交易感到害怕擔憂。它們需要美元來進口貨物，但因為難以在正式匯市取得美元，因此得有現金到黑市購買。

私人企業顧問狄亞士（Oniel Diaz）在他的臉書（Facebook）帳號發文警告，在缺乏現金及通膨嚴重的環境下，古巴這些小商家將失去進口貨物的能力。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）1120810