雲林縣馳援南投縣風災的道路搶修工程，撤離無期限。（雲林縣府提供）

雲林縣府出動44部機具、46人支援南投搶災，公務人員每2天輪一班24小時待命，9家廠商全力支援搶通產業道路，其中一部120型怪手昨（9日）不慎摔落，所幸人員無大礙，隨後由2輛200型大怪手挖起來。縣長張麗善表示，雲林縣救災無期限，只要南投需要就繼續協助。

雲林縣府工務處、水利處協調開口契約廠商前往南投協助搶通馬路，2處各派2人輪班擔任前線指揮官，夜間在仁愛鄉打地舖，聽命於村長調度。

工務處長汪令堯表示，目前有44部機具在仁愛鄉，大馬路還未搶通，南投縣府並未要求更多機具，44部已經飽和，由村長帶領人力及機具到村里道路、產業道路搶災。

汪令堯表示，2名前線指揮官負責調度機具、製作報表、協助日後請款所需的程序，依照在雲林縣府的作業流程辦理，讓廠商安心救災，只要村落有需要，縣府就不會撤隊，估計還需一個月時間。

9日有一部120型怪手在整理邊坡時，有一側路傾斜度高，怪手司機搏命施工結果翻車，所幸司機無大礙，也趕緊調派2部200型的大怪手馳援，把小怪手挖起來、拉起來、扶正脫困；汪令堯表示，災區救災的風險大，每一個步驟都要小心。

縣長張麗善表示，南投風災嚴重，雲林縣搶災隊撤離沒有時間表，只要南投縣府需要就繼續做。

張麗善說，中各縣市首長群組得知南投縣府需要協助都主動表達意願，新竹縣長楊文科、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜都表達要幫忙，她感覺到團隊精神就是全力以赴。雲林縣是最近的縣，如果雲林團隊能處理的，就不用再動用到其他遠地方的人力。

她表示，很感謝同仁能夠前進第一線去幫忙救災，她也跟同仁提及要作好防災的配套措施，災前防範比災時更重要，土石流潛在危險的區域、山區易坍方路段、邊坡都要加緊檢視，第一時間發生落石坍方，開口契約廠商就馬上進駐，做到災情進來、馬上處理。