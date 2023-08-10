大陸醫界反腐方興未艾，湖南省衛健委10日發布情況通報，針對網上傳播的中南大學湘雅三醫院呼吸與危重症醫學科9名醫務人員聯名舉報科主任的相關材料，湖南省衛生健康委與中南大學高度重視，已成立聯合調查組，正對相關情況逐一進行核實。一經查實，將依法依規嚴肅處理。

澎湃新聞報導，針對9名醫務人員聯名舉報科主任一事，中南大學湘雅三醫院院長江泓10日表示，院方已有初步的調查結果，經上級部門核查後，將向社會詳細公布調查情況。

位於湖南長沙的中南大學湘雅三醫院，近日捲入輿情風波。該院呼吸與危重症醫學科（呼吸科）的9名醫務人員聯名舉報科主任孟婕。8月8日起，5頁紙的舉報信在網上流傳。

被舉報的孟婕，是一名教授、主任醫師，曾任中南大學湘雅醫院呼吸科副主任，2020年從湘雅醫院調入湘雅三醫院擔任呼吸科主任。實名舉報她的9名醫務人員，大多為該科室的醫生。

9人聯名的舉報信稱，孟婕擔任湘雅三醫院呼吸科主任三年來，不重視醫療品質和安全，放任她的學生、當時無相關資質的鄒某單獨進行支氣管鏡檢查等醫療活動，導致2022年5月、8月先後發生2例支氣管鏡檢查後患者死亡事件。「當時其（鄒某）工作未滿1年，為試用期員工，無國家醫療行政部門及我院醫務科授權的手術操作資質。」

舉報信還反映孟婕在管理上「一言堂」、黑箱操作績效分配、私設小金庫、財務不公開等問題。

「為了呼吸科的未來，我們無法再沉默……懇切期待來自一線醫務工作者的心聲被重視。」舉報者在信中寫道。