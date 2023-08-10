受西南風影響，北部10日下午有強烈雷陣雨，有民眾於龍山寺捷運站外奔跑過馬路。（實習攝影記者張智凱攝）

台北市10日下午發生午後強降雨，台北市災害應變中心提升為強化三級強化開設，由工務局、消防局、警察局及環保局等單位派員進駐，其他防救災單位則同步於內部成立緊急應變小組處理突發災情。經統計，大同區最大時雨量超過100毫米，中正和中山區則達90毫米，截至下午4時30分，共接獲60多件災情通報。

台北市10日下午發生午後強降雨，大同區最大時雨量超過100毫米，中正和中山區最大時雨量則達90毫米。（台北市政府提供／劉彥宜台北傳真）

中央氣象局於下午3時50分對大台北地區發布豪雨特報，水利署也陸續發布中正、萬華、士林及北投區淹水一級警戒，更發布士林區雙溪災防告警訊息。

災害防救辦公室指出，經統計，大同區最大時雨量超過100毫米，中正和中山區最大時雨量則達90毫米。截至下午4時30分，災害應變中心接獲60多件災情通報，多為瞬間強降雨導致道路局部積淹水，隨雨勢趨緩而逐步退去。

災害防救辦公室指出，根據中央氣象局預報資料，10、11日因大氣環境適合午後對流發展，評估北市午後將有短延時強降雨發生的機會，因此10日上午即發布預警訊息，通知各防救災單位全面檢視各項防救災設施，密切注意最新氣象資訊，因應突發狀況。