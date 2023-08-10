為了建置完整的運動場館資訊網絡，教育部體育署將從今年10月1日到2025年3月31日，啟動「全國運動設施現況調查」計畫，針對全國1000多座運動設施從「運動場（館）管理」、「設施管理」及「無障礙設施」等3個面向進行調查，以瞭解全國運動設施狀況，作為未來制定運動設施相關政策參據外，並滿足民眾獲知場館資訊的需求。

體育署運動設施組表示，這次普查範圍涵蓋全國各縣市、鄉鎮及村里，普查內容包括體育運動園區、國民運動中心、運動公園、公園、單一功能場館和綜合功能場館等各類運動場館的基本資料、附屬設施如停車場、廁所、淋浴間、哺乳室等，以及交通資訊、設施管理，其中設施管理針對9大運動類別跟78細項都會詳細查核，對於場館的無障礙設施現況，亦採取實地檢核方式逐一確認，民眾可上全國運動場館資訊網查詢更為完整及正確的資訊。

體育署補充，從2019年間進行第1次全國運動設施現況調查迄今，期間透過前瞻基礎建設計畫「營造休閒運動環境計畫」及「充實全民運動環境計畫」，補助各地方政府興（整）建運動設施案約400餘件，將委託國立台灣師範大學執行調查計畫，並考量地域性及執行人力等因素，目前規劃邀請北、中、南、東及離島具有體育運動專業背景之人士成立調查團隊，進行為期18個月的調查及分析工作。

體育署強調，全國運動場館資訊網整合全台各地運動場館資訊，方便民眾查詢居住地附近的運動場館、設施詳細資訊、開放時間、預約方式等，這次普查獲得的數據，除協助全國運動場館資訊網更新外，亦能使政府瞭解目前運動設施的供需狀況，包含符合國際競賽標準運動場館分布情形、運動場館設有性別友善及無障礙設施情形等。

同時體育署也呼籲各縣市場館管理單位配合普查工作，提供真實、完整的運動設施相關資訊，以共同提升場館資訊的正確率，調查結果將有助於未來制定符合競技運動及全民運動發展需求的運動政策，更有助於我國申辦不同層級的國際運動賽事在台辦理，有效提供更優質的運動環境，鼓勵更多民眾參與或欣賞運動。