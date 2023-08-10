有些人個性單純耿直，面對愛情也比較遲鈍。《搜狐網》命理專欄分享，生肖屬馬、牛和狗的男性和另一半相處時比較不解風情，往往要慢半拍才能理解對方的意思與想法，就像是個木頭人一樣。

▎生肖馬

屬馬男個性耿直，不是會為了討人開心，而去花費精力的類型，如果發現另一半不開心，就會選擇不打擾，給對方一個安靜的空間；另外屬馬男在感情中非常慢熱，不輕易表露真心，也不太懂得表達愛意，只要相處一陣子就會發現，他們面對感情就像木頭人一樣。

▎生肖牛

屬牛男對愛情的反應比較遲鈍、木訥，就算有人很積極地表達愛意，也總以為是開玩笑，和對方正常打鬧，過了好一陣子才終於反應過來，面對這種慢半拍的特徵，如果想要追求屬牛男，應該要放緩腳步、慢慢地走進他們的內心，只要耐心等待，就有打開心門的機會。

▎生肖狗

屬狗男的理解能力比較弱，不管在什麼情況下和異性接觸，都只會認為是單純的接觸，從來不會有進一步發展的想法，儘管對方再怎麼努力暗示，屬狗男有很大的機率會看不出來，最後對方認為他們對自己沒意思，就只能錯過這段情緣。