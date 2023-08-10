天使輪沉入海底狀況。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

沉船處周邊佈放攔油索。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

天使輪沉船後，包含貨櫃打勞、油汙殘油處理等，都還在持續觀察處置進度，相關處理費用粗估約3億左右。未來天使輪船體是否也要打撈上岸，也成要討論的問題，目前天使輪位於水下約37米深，船體大，想打撈困難度高，所需成本相對驚人，但因船是坐底往下沉，桅杆有些微突出，還是有礙行疑慮。

目前港務公司先朝向處理貨櫃及油汙2面向船東來求償，包含出動大量機具、人員，打撈貨櫃粗估費用約需1億元，而油汙處理則約2億元，共約3億元左右，另外還有漁民因此次所受的損害，港務公司將一併向船東求償。

另外，天使輪已沉入海底，是否要將船體打撈上岸，還得進一步討論，就是因為天使輪目前雖位於水下約37米深，是坐底往下沉，但桅杆還是有些微突出，仍有礙行疑慮，因此也不排除將船拖上岸，但若想打撈，困難度可說是相當高，船身172公尺、船寬25.1公尺，總噸1萬6145噸，船體相當大，加上水的重量，所需成本相對驚人，因此部分切除也成為選項之一。

據悉，目前船東委由船代及律師處理，至今未曾付過任何處理作業費用，雖然已提出船體殘油抽除計畫，但港務公司也要求須於11日，提供所委託執行殘油抽除作業契約相關證明，但至今仍未出示，因此港務公司也做好心理準備，未來不排除要打跨國官司。

針對漂流貨櫃，港務公司昨日已完成中芸漁港以北至南星灣沿岸水深10米之水域側掃作業，發現疑似5個目標物，另於二港口外水域也發現7個疑似目標物位置水深約36公尺，經評估均無礙航情形，已請航港局發布航船布告周知各類船隻。

今日上午「麥寮海洋號」抵達天使輪沉船南側海域，現場觀測有南北向帶狀浮油情形，已將主要汙染區油汙清除。另外，浮油防堵部分，海歷公司已派遣榮發6號載潛水人員抵達沉船區進行油艙氣管洩漏區的封堵作業。同時，港務公司也派遣支援五號工作船出港至沉船處完成佈放攔油索作業，但今日浪高仍達2米，抽油相關設備已備便完成，明將於海象良好狀況下，立即執行殘油抽除作業。