當每位台灣父母不知道該怎麼哄小孩的時候，往往就會求助於Youtube播放節目，當然，如果還想學點外語，那麼就會找一些英語兒歌。相信每位家長現在都對這首兒歌《蛋頭先生》（Humpty Dumpty）耳熟能詳，歌詞跟旋律簡單好記，記不住歌詞的人也一定記得旋律。但是英國媒體今天（10）報導，這首歌從頭到尾都沒提到雞蛋，會有雞蛋的形象也跟翻譯沒有關係，而是英國不知道從什麼時候開始就把它變成了雞蛋，事實上，它可能有著「成人」一點的黑暗故事。

據英國《每日鏡報》（Mirror）10日報導，首先這首歌的歌名就載明了《矮胖子》（Humpty Dumpty），作為有史以來最受歡迎的兒歌之一，矮胖子長久以來一直被描繪成一顆無辜的雞蛋。

「矮胖子，坐牆頭，栽了一個大跟斗。國王的軍隊們都無法把他拼回去。」仔細想想似乎有點血腥。今年初一位英國女作家荷莉・包恩（Holly Bourne）在推特上提出了這個疑問：「為什麼一次又一次的把矮胖子的形象變成雞蛋？」引起大量網友討論：「對啊，早覺得奇怪。」

Who decided Humpty Dumpty was an egg? Its not in the lyrics, and deciding he's a giant egg is quite a random leap for someone to make, and everyone else being like, "yeah, a giant egg on a wall. Of course " — Holly Bourne (@holly_bourneYA) January 9, 2023

知情人士很快分享了他們的專業知識。兒童圖書團體聯合會副主席埃瑟里奇（Jane Etheridge）表示：「據信這是英國17世紀時，圓顱黨（Roundhead）的政治宣傳， 用來鬥爭當時保皇黨派，第一次以雞蛋的形式出現是在《愛麗絲夢遊仙境》中。」

他還提到《矮胖子》也可能是講述英國國王理查三世（Richard III）1485 年玫瑰戰爭中，於博斯沃思原野戰役中戰死的故事。