楊惠絜推出新作〈蘋果人生〉。（音圓唱片提供）

楊惠絜推出新作〈蘋果人生〉。（音圓唱片提供）

台語歌壇「漂亮寶貝」楊惠絜推出新作〈蘋果人生〉，她透露自己有嚴重高山症，曾經在雲南玉龍雪山差點沒命，而身為「教唱天后」的她，某次在課程中聽到一位在郵局上班的大姐說，服用「男人聖品」威而剛可以擊敗高山症，她當場打電話給藥局訂了兩盒，讓在場學員聽了哈哈大笑。

楊惠絜說：「沒有去過高山不會知道自己有高山病！」她憶及20年前和老公去雲南遊歷，當玩到海拔4000公尺的玉龍雪山時，她突然手腳發麻、慢慢地由四肢麻向身體，「下巴也開始麻時，我開始覺得呼吸困難，人也癱在地上。」因為他們所在高度只有索道（纜車），楊惠絜老公毅然背起她坐索道下山，下降到約3000公尺處，才上了救護車，她透露救護人員拿氧氣瓶給她吸，「但我都不知道怎麼吸。」因為全身癱麻，一度生命垂危，她餘悸猶存，「當時好多人生畫面在腦裡快轉了一遍」，好在隨著救護車緊急趕下山，楊惠絜才救回一命！但一朝被蛇咬、十年怕草繩，從此對於高山有恐懼症。

楊惠絜暌違1年推出〈蘋果人生〉，這首由她親自譜寫、演唱的歌曲，是繼充滿感恩惜福的〈感謝有你〉後，再一首感謝天地萬物的作品，她想藉這首歌提醒大家萬物皆有自、生命不是偶然，「希望大家感恩天地父母的養育，昂首闊步走一遭精彩人生，就像我們梨山享譽盛名的蜜蘋果，每顆果實就像人身，都是宇宙獨一無二的恩賜！」