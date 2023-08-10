大同今年與111年上半年同期相較，合併稅後純益增加新台幣約13.22億元，歸屬於母公司淨利年增1.07倍，增加新台幣約0.73億元，每股盈餘亦提高1.09倍，增加新台幣0.04元；112年上半年度累計合併營收主要受精英電腦併表影響，加上華映除列利息費用減降，上半年度營收、淨利均較去年同期增加。

受惠於國內電網強韌計畫與國外基礎建設蓬勃發展，大同電力事業群目前在手訂單超過百億，今年上半年營收較去年成長18%，表現亮眼，其中，電纜事業部營收與去年同期相較成長36.5%，電力電纜參與離岸風電及太陽能電廠系統案的輸配電建置，網路電信線產品方面，大同在台市占率長居第一，高階網路線產品則預計於下半年量產。

智慧電表事業部今年上半年營收較去年大幅成長逾50%，大同去年即已取得台電低壓智慧電表標案數量超過150萬具，今年在高低壓智慧電表標案上又陸續告捷，加計去年來自日本、馬來西亞、泰國超過23萬具的智慧電表訂單，皆成為今年營收成長動能。

重電事業部營收與去年同期相較亦有近10%之成長，今年以來，已取得大安超高壓變電所345kV電力變壓器設備暨水冷卻系統設備案、台電單相6.9/13.8kV 100kVA亭置式變壓器等大型標案。高效節能非晶質變壓器因在無負載時可減少75%的耗能，廣受再生能源案場及公共運輸系統等建設採用，接單與出貨量持續攀升。在國際市場方面，重電事業部將擴大供應石化業、製造業所需變壓器並加深與國際EPC大廠之合作。