國壽7月稅後淨利127.7億元，累計前7月稅後淨利257.9億元。7月單月獲利強勁，主要反映匯兌利益及經常性收益挹注，受惠美國經濟持續強韌，軟著陸可能性上升，且通膨明顯降溫，Fed升息循環有望邁入尾聲，皆提振市場風險情緒。隨美台利差擴大，加以外資加大匯出力道，台幣單月續貶0.94％，匯兌利益顯著提升；另外在利息收入雙位數成長，且股利收入持續挹注下，貢獻經常性收益，帶動整體獲利表現強勁。截至7月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額仍逾420億元，有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性。在資本方面，7月國壽淨值比逾7.5％，RBC亦遠高於法令要求。

保險業務方面，因7月投資型商品法令修改影響，部分6月保費遞延至7月認列，7月整體初年度保費收入年成長180％、月成長14％，7月初年度保費收入持續穩居業界第一，且連續兩個月為業界唯一超過百億元的保險公司。

國泰世華銀行7月稅後淨利28.6億元，累計前7月稅後淨利204億元，年成長28％，主因2022年起央行數次升息，放款成長及外幣有價證券等價量均增，累計淨利息收入達雙位數成長。截至7月底信用卡有效卡數年成長20％達660萬張，因主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數逾500萬張，動卡率亦表現良好，有效挹注整體手續費收入。截至7月底逾放比率為0.1％，備抵呆帳覆蓋率為1702％。

國泰產險7月稅後淨利2.7億元，累計前7月稅後淨利4.5億元。簽單保費雙位數成長，核心保險業務獲利持續提升，加上7月起現金股利入帳，推升整體獲利。

國泰證券7月稅後淨利2.2億元，累計前7月稅後淨利12.6億元，年成長達49％。台股經紀市占率達3.95％，維持歷史高檔，台股定期定額業務表現超越預期，單月扣款金額及人數雙雙創下歷史新高，扣款金額年增率近9成，扣款人數年增率更超過4成，複委託業務穩居市場龍頭。

國泰投信7月稅後淨利1.7億元，累計前7月稅後淨利10.0億元，年成長3％，總管理資產規模達新台幣1.54兆元，續創歷史新高。7月全球金融市場在聯準會升息尾聲加上AI浪潮雙重趨勢下，「國泰永續高股息ETF」（00878）、「國泰台灣領袖50 ETF」（00922）及「國泰費城半導體」（00830）等產品廣受投資人喜愛，表現亮眼。