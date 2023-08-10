為永續發展台灣電芯產業、深耕專業人才，鴻海先進電池技術研究中心今年與台大、台科大、清大、陽明交大、成大、南大等6所學校展開產學合作計畫，工研院亦同步參與，預計每年產出8～12件相關專利，期盼從產官學研4面向深化並厚植台灣與集團電芯技術實力。

隨著電動車在市場滲透率持續提升，電池市場的需求越來越大。鴻海為建立電動車開發技術優勢，在電池研發上首度於台灣推動大規模的產學合作計畫，與學術界頂尖教授們及所屬的大學院校廣泛合作，並於今年已啟動部分研究專案。

鴻海D事業群總經理簡宜彬表示，鴻海一直希望能打造台灣電池國家隊，讓本土企業及人才串起電池上下游產業鏈，打造出Made in Taiwan的電池。電池技術還有很多待開發領域，人才是台灣電池優勢，希望藉此推動著技術革新，突破現有電池技術限制。

台灣電芯技術產學合作專案目前在高電壓電解液開發、正極材料製備與改質、高電容量負極材料開發、廢棄鋰電池材料再生技術等研究主題已有初步成果，後續主題包括高電壓正極材料開發、製程廢料再利用、鈉離子電池技術、及非貴金屬高效率產氫技術等將陸續展開。

鴻海也偕同工業局推出人才培育的獎助學金暨儲備人才計畫，為優秀學子提供獎助學金，並提供畢業即就業的鴻海入職保障。2023年已簽約十餘名學生，未來隨著產學計畫持續展開，將會有更多人才加入，期盼透過此計畫為台灣電池產業永續發展，培養足夠的人才庫。