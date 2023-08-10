嚴正嵐（右）、蔡瑞雪因合作《地獄里長》成為老朋友。（風起娛樂提供）

《地獄里長》監製兼導演瞿友寧（中）帶嚴正嵐（右）、蔡瑞雪出席媒體茶敘。（風起娛樂提供）

嚴正嵐（右）在《地獄里長》中陪伴蔡瑞雪。（風起娛樂提供）

嚴正嵐示範繩索捆綁逃脫術。（風起娛樂提供）

蔡瑞雪在《地獄里長》有大尺度的演出。（風起娛樂提供）

蔡瑞雪在靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》飾演人氣直播主「姍姍」，劇中被下藥後遭嚴重侵犯，她10日與監製瞿友寧、女主角嚴正嵐一起受訪，透露為拍這場戲事前做了很多功課、查很多相關新聞，甚至因此做了遭性侵的惡夢，幸好拍攝時導演給了滿滿的安全感，不過拍的時候真的尺度滿露的，自己還鼓起勇氣才敢看回放，「結果有一半屁股露出來！看的時候觸目驚心、滿害怕的，還好播出時沒有這些畫面！」

導演瞿友寧表示，這場戲要拍男演員壓在她身上時，彼此之間有隔著枕頭、棉被，因為拍這樣的戲他也會很緊張、很怕，一來是怕女生的感受，又覺得如果沒有那樣的畫面無法讓觀眾想像可能是男主角犯下這樣的罪行，當天拍攝時除了他和攝影師及演員是男生，其他都清場，加上她身材真的滿不錯的，所以不時跟她確認還OK嗎、問她有任何不舒服隨時要說，而她也真的很敬業。後來播出呈現很少的段落，希望不要聚焦在那上面，而是「誰傷害了女網紅」事件本身。

蔡瑞雪說，平常時真的滿常遇到不禮貌的騷擾，例如言語上的開黃腔，她就會用髒話嗆回去，她舉例例如會有人一直盯著她的胸部看再調侃幾句，「我就會瞪人、嗆回去！不能示弱！」還遇過瘋狂粉絲會一直跟著她、查到她家地址，當她收工回去還是站在她家門口等，試著跟她攀談、送禮物，「我不會收，覺得跟到家裡有點誇張了！」有請對方下次不要在這邊等，雖然沒有報警，但有請警衛多注意一下，不要讓這人進來。

嚴正嵐與蔡瑞雪戲裡在法律學分班結識後成了好閨蜜，戲外兩人雖是初次合作，卻因為「身高一致」很快就變成好朋友，嚴正嵐直說：「和瑞雪一起演戲的時候就發現，她是一個對於挑戰會傾盡全力付出的女生，相信努力、也願意努力的樣貌是我覺得她很吸引人的地方，拍攝空檔時她會提臀或練腹肌，真的很有活力。」

聊到兩人現實中的相處，嚴正嵐很感謝蔡瑞雪送給兒子很多衣服，「白富美乾媽就是她，有一次她來我家玩，兒子又是拉她頭髮、又是踢她胸部的，後來瑞雪有發文，網友們都很羨慕兒子。」

嚴正嵐說：「小雪來我家時，兒子還不太會爬，一直踢小雪胸部，他踢了兩位女神胸部！葉星辰也被踢過，她回家後胸部都瘀青了！可能是媽媽沒有太多東西可以踢！」蔡瑞雪則說被踢胸是第一次，當時有嚇到，笑說「有被疏通筋脈的感覺」。

蔡瑞雪劇中有一場手腳被捆綁，胸口被刀插、倒臥在浴室的戲，她說因為自己胸部比較大，當時覺得刀的位置好像不太正常，瞿友寧笑著解釋，因為刀子是用黏著的，因為她身材的關係，導致刀子有點歪。

嚴正嵐劇中有多場遭綁架的戲碼，戲外她自曝從小被父親訓練成「繩索逃脫達人」，擁有快速解繩脫困的才能，「從小爸爸就很重視我跟哥哥的自我保護能力，在童年回憶裡有滿多打沙包、舉啞鈴、對保麗龍射擊BB彈的畫面，尤其爸爸對我繩索脫困能力感到佩服的表情，也深留在腦海畫面中。」拍攝時因為她將繩索脫困得太快，甚至嘴上的膠帶也能快速用顏面肌肉伸展甩掉，使得導演希望她能慢一點、再逼真一點地想辦法脫困，拍到後來手腕上都有殘留繩子的痕跡。對於將這個特殊才能應用在拍戲上，嚴正嵐笑稱：「不知道是不是因為小時候手常脫臼，所以筋骨很靈活才很會脫困。」她在訪問現場實地重現繩索逃脫， 雖然蔡瑞雪把繩子綁得很緊，但她還是只花3分鐘左右就解開了。

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