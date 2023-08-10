受到今年第7號颱風蘭恩可能直撲影響，日本JR東海公司不排除在蘭恩可能來襲期間，預防性停駛往來東京與大阪的東海道新幹線。部分高速公路屆時也可能採取停駛等管制措施。

日本放送協會（NHK）報導，日本東海旅客鐵道公司（簡稱JR東海）今天下午表示，隨著蘭恩逐漸靠近，傳統節日「盂蘭盆節」期間的8月13日至16日間，可能會預防性停駛特定時段的東海道新幹線列車，也不排除臨時停駛。

日本氣象廳觀測，蘭恩今天下午4時的中心位置位於父島東南方約210公里海面上，以每小時10公里的速度朝西北西移動，目前中心氣壓970百帕、近中心最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺。

氣象廳預測，蘭恩威力會逐漸增強，可能在「盂蘭盆節」期間影響東日本及西日本。

根據目前公布的颱風路徑潛勢預測圖，蘭恩可能會在8月13日下午接近日本靜岡縣及三重縣外海、14日觸陸，並在15日登陸。

至於對日本沖繩等地帶來明顯影響的第6號颱風卡努，這兩天造成四國地方部分地區降下破紀錄大雨，高知縣伊野町6小時累計雨量達332.5毫米，寫當地觀測史新高紀錄。

高知電視台報導，因為當地大氣狀態非常不穩定，氣象廳今天凌晨宣布高知縣中部出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），發生土石流及洪水等風險大增。

高知縣伊野町、大川村、土佐町已被發布「土石災害警戒情報」，以及警戒等級次高的「避難指示」。

根據日本國土交通省觀測，伊野町本川地區截至今天凌晨2時止，觀測到時雨量72.5毫米的猛烈降雨，且從昨晚9時過後的6小時累積雨量達332.5毫米，創當地觀測史新高紀錄。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1120810