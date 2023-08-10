樂天桃猿與台鋼雄鷹啟動交易案，領隊浦韋青透露，雙方約是在1個多月前、季中選秀時開始進行想法交流，過程中針對很多人選、配套討論很多方案，前提是要建立怎麼讓選手能更長久活躍在中職舞台上。

浦韋青解釋，針對這次交易案，外界看起來是「1換4」，實際上是台鋼送出林子偉，桃猿端出王溢正、翁瑋均、藍寅倫3人，外加王柏融契約權之轉讓，「應該說是3換1加合約轉讓，但未來如果王柏融回來的話，看起來是1換4沒錯。」

對於這次1換3加合約轉讓的交易案，浦韋青坦言過程中當然也有一些其他人選考慮，「但最後大家能接受的交易案就是現在這個樣子。」他也提到，交易案結果一出後外界就有不同聲音傳出，「這些我們都有看到，在做這個決定都有經過縝密的討論，雙方高層都經過很長時間討論。」

這次交易案有人提出中職規章是否有漏洞或玩文字遊戲的情況？浦韋青坦言，規章確實還有加強的空間，「但還是滿完善的，讓我們有依循可以做，接下來未來是不是還有這樣的case，讓規章可以更縝密，但這並不是文字遊戲。」

浦韋青解釋，未來王柏融若結束與日職球隊的合約，會由樂天球團與他談約，再把他的合約轉讓給台鋼；而林子偉的部分同樣也是這個模式，台鋼領隊劉東洋也表示，目前已經與林子偉完成簽約，就差一些細節部分，就等樂天球團公布。

能夠促成這次交易案，浦韋青感謝台鋼球團也謝謝副領隊沈鈺傑奔走，「感謝沈主管跟聯盟確認如何達成這個協議，整體轉讓不會只有球團解釋，也有參照聯盟意見跟同意，跟台鋼共同創造交易模式。」