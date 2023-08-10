親愛村民空拍狀況，教堂後方崩塌，萬大溪水暴漲導致道路受損。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

仁愛鄉親愛村位於奧萬大下游，卡努風災4日起連下2天致災性暴雨，造成教堂後方土石崩落引發土石流，土石破窗灌進家園，部落居民急忙攙扶、揹負長者撤離，約30戶受災，投83線多處崩塌近日搶通，恢復電力後居民上傳風災期間自製巡護、救災、清理家園紀錄片，籲外界志工能到部落幫殘弱長者重建家園。

南投親愛村教堂後方山崩，土石破窗灌入家園盼外界協助重建。

親愛村民自製抖音影片，近日po臉書等社群，指教堂後方山崩，村內多處住家淹水，部落青年集合救災，警民協助將長者撤離到庇護所，影片最後呼籲「部分停水、全村停電、聯外道路不通」，全村1400人受困。

「親愛村聯外道路8日已搶通，救難物資也送抵，並沒有人受困。」親愛村潘筱玉澄清，聯外道路搶騰，網路也復訊，民眾才將之前拍攝的求救影片上網，可能因此讓人誤以為有人受困。

卡努風災造成仁愛鄉親愛村爆發土石流，部落居民協助將長者撤離到庇護所。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

卡努風災造成仁愛鄉親愛村爆發土石流，土石破窗灌進家園，殘弱長者清了3天還清不完。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

土石流灌進家園，部落居民急忙揹負長者撤離。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

潘筱玉表示，4日、5日超大豪雨，造成村內爆發土石流，土石流衝入住宅，初估有28戶受災，加上村內道路處處泥濘，部落殘弱的長者無力清理家園，盼外界能幫忙重建家園，協助親愛村盡快恢復正常生活。

部落獨居婦人說，土石流灌進家裡，緊急撤離到庇護所，水退後屋內外滿是土石，她已經清理了3天，似乎都清不完，到現在仍沒有床可以睡，只能克難的在倉庫搭折疊床過夜，希望能有人幫幫忙。