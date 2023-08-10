統一重要轉投資統一中控2023年上半年淨利8.77億元人民幣，年成長42.7%，主要是因為合肥統一配合政府徵收計畫處份部分土地及建物稅後利潤2.56億元人民幣的挹注，推升本期淨利成長。

另外，轉投資統一超在台灣持續展店，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、統一生活(康是美)等獲利成長挹注，上半年淨利53.75億元較去年同期增加7.53億元，成長16.3%。

不過，統一實因係鐵產品的售價隨鋼鐵行情下滑並受需求疲弱銷量減少影響營收及毛利，上半年本期淨利6.6億元，年減55.9%。另外，台灣神隆受營收及毛利減少拖累，上半年淨利0.99億元，年減48.2%。

統一集團表示，今年七夕為8月22日，是有情人互表愛意最好的時機，這回集團化身愛神邱比特，串聯旗下統一超商7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、統一高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等11大通路品牌，推出促銷活動，同時引進兩款3萬朵「進口空運玫瑰花」，搭上七夕商機，可望為集團旗下各品牌挹注業績，也希望為統一再添更多的營運動能。