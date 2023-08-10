桃園市長張善政（中）赴龍潭大池宣傳世界客家博覽會，也宣傳「Hello Kitty來作客」水上裝置藝術品。（呂筱蟬攝）

宣傳世界客家博覽會「Hello Kitty來作客」水上裝置作品在龍潭大池亮相，高達16米Hello Kitty融合客家元素展現在民眾眼前，還有夜間燈光秀展演，結合動感節奏樂曲，呈現精彩的聲光視覺饗宴。桃園市長張善政10日赴現場宣傳，邀請民眾造訪世客博，也到龍潭參觀獨一無二客庄Hello Kitty。

張善政說，這次將世界客家博覽會和桃園已經舉辦多年的地景藝術節做結合，尤其是在龍潭大池引進Hello Kitty，大小朋友都喜歡，讓Hello Kitty穿上客家最有名的傳統客家花布，客家藝術國際化，也讓Hello Kitty在地化，希望這兩個結合，能將客家元素躍上國際舞台，讓更多人喜歡，這是一個創新的嘗試。

文化局指出，「Hello Kitty來作客」即日起至9月17日在龍潭大池產出，民眾在活動期間，不僅可以在白天完整觀賞到作品座落在大池中央，搭配後方南天宮、大池吊橋相互映襯，夜間燈光秀展演將從8月10日至9月17日，每晚7點至8點半每30分鐘1場，每場5分鐘。

龍潭大池畔也特別設置可愛打卡拍照區，包含有客家擂茶、經典歷史建築大平紅橋、客家文化聚落三坑老街及日式老宿舍十一份觀光文化園區等意象裝置，另外，現場也有客家特色三麗鷗期間限定店，販售具客家特色的三麗鷗家族商品，邀請民眾來龍潭大池遊憩，與國際知名Hello Kitty同遊桃園客庄。