20歲靜宜林姓女大生，今年3月飛到泰國後，又主動轉往緬甸KK園區，消息震撼各界。後來女大生拒絕跨國援救，堅持和男友愛相隨，如今事隔半年，林女近況曝光。一名反詐騙自救會化名阿倫的成員接受《中時新聞網》訪問，對於女大生堅決不返台，關鍵內幕全說了。

獨/無視柬埔寨詐騙！靜宜女入緬詐團拒返台 知情人鬆口全為「2關鍵」

林女為愛相隨，外界一度誤以為人蛇集團擄走，事後台中警方證實「女大生主動搭機、入境緬甸仰光，並非遭挾持逼迫。」近日有消息傳出，林女已投入當地詐騙集團，還被高層長官重用，晉升為月薪破6萬元的小主管，不過，面對親友聲聲呼喚，至今仍沒有返台意願。

反詐騙集團成員阿倫(化名)曝靜宜女大生近況。（游定剛拍攝）

阿倫表示，「我們(反詐騙)的志工，日前自行前往柬埔寨，找當地政府官員、警察單位，去做實際聯絡協調，後來還找到該詐騙集團成員溝通，身上有帶些贖金，希望能把部分被害人救出」。

靜宜女大生主動搭機入緬甸仰光。（資料照）

其中，恰巧遇見靜宜林姓女大生，阿倫透露，「志工詢問林女，『要不要回台灣?』對方直接拒絕援救。」當時甚至有議員勸她，「可帶她回國，並幫辦護照、出機票錢，只見她態度就是不願意。」此外，阿倫還說，「林女媽媽用視訊溝通，同樣得到不願意答案，執意要跟男友一起走」。

緬北詐騙集團據點。（反詐騙自救會提供）

林女在詐團裡，因乖巧聽話，並未遭受到打、罵、電擊等行為，反而是她管控其他成員。外傳月薪超過6萬?阿倫說，「在那一定有薪水，用分紅或領月薪就不得而知，但絕非用台幣方式」。

詐騙集團遭破獲。（反詐騙自救會提供）

至於林女堅持不返台原因?阿倫無奈表示，「最主應是和她男朋友的關係，再加上朋友都在那。」阿倫進一步舉例，「像台灣有很多去做詐騙集團的，在親朋好友慫恿、信任下，看到當地狀態都是美好的，又有錢可以賺，被洗腦後就拉不回來了」。

女大生入詐團沒多久，救擁有不錯的酬勞，且未傳出遭負面相關行為，台青年學子恐躍躍欲試?阿倫坦言，「會！因現今整體經濟狀況，許多大學生薪水不高，或有債務問題、貸款等，為錢財鋌而走險」。