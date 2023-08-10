日本女星廣末涼子有著「20世紀末最正美少女」的別稱，近期她爆出與一名米其林一星名廚鳥羽周作發生「婚外情」的消息後，形象重創，丟失不少廣告、代言，也發聲證實與丈夫Candle JUNE離婚的消息。近日，小王鳥羽周作受訪時竟坦承事件爆發後就再也沒見過廣末涼子，更甚之還想與妻子重修舊好。

廣末涼子與鳥羽周作的「婚外情」事件最初由日媒《週刊文春》爆出，並且相關風波爆發後，仍有不少媒體們持續關注幾位相關人物的後續動向，除了廣末涼子上街被拍到戴著「中空草帽」、Candle JUNE曬出聲明向鳥羽周作喊話要其道歉外，鳥羽周作也受訪回應自己近期的動向。

據日媒《週刊文春》報導，鳥羽周作回應：「因為我的緣故給大家帶來麻煩，真的很抱歉。我跟廣末涼子在事件爆發後便連一次面都沒有見過，也不知道未來會變得怎樣。而現在，我想要跟妻子談談，也想重新思考孩子們的未來。」並直言自己正認真面對料理，回歸初心，從基礎開始研究烹飪，「現在我不方便表示些什麼。」

事實上，鳥羽周作當時在風波爆發後，也接受過日媒採訪，當時他信誓旦旦的表示：「我想向大家道歉，但我愛著廣末涼子。」並坦言自己在風波爆發後，舉凡雜誌、節目、餐廳等多個工作項目皆丟失了，「我預估損失金額超過3億日圓(約新台幣6600萬元)，目前約40個客戶之中，其中有9成取消了，而且我在這五年之間所累積的存款都消耗得差不多了。」不過他當時即便事業受挫仍直言會認真對待廣末涼子，對比其近日的說法，看似想法有些改變。