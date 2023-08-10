國民黨台北市議員徐巧芯上週踢爆台南沙崙綠能科技城是空城後，9日又貼出一段科技城D棟停車場漏水的畫面，民進黨立委王定宇辯稱是「半露天的地方有雨水流入」，徐隨即發文打臉，貼出停車場內拿水桶、抹布接漏水的照片，反嗆王「要解釋牆壁本來就會尿尿？」徐巧芯今(10日)再轉貼藍營台南市議員蔡宗豪親自會勘現場的影片，發現連室內的地板都滲水！粉專「興趣使然的路人」大酸：下大雨出現室內冷泉怎麼了嗎？

徐巧芯9日貼出2段沙崙科技城停車場漏水的影片，畫面中可見橫梁接縫處有明顯漏水、地面也相當濕滑；徐指出，台南沙崙綠能科技城投入前瞻計畫43億，「一個新蓋好的停車場，漏水漏成這樣，據說雨下更大的時候會直接漏到一樓！」王定宇發文稱這是「半露天的地方有雨水流入」。徐巧芯再度發文，貼出一系列停車場內的照片，畫面中可見地上、牆角放滿小桶子和抹布在接水，「這次是不是要解釋牆壁本來就會尿尿？」

「台南蔡宗豪議員今天到沙崙科技城會勘，發現連室內的地板都滲水！」徐巧芯今(10日)貼出影片直批，43億的建設，到處都是漏洞，這種補丁式的建設花我們納稅人的錢，從桃園體育場、新竹棒球場、歸仁文化中心、沙崙科技城，每一個都這樣，對得起中華民國的納稅人嗎？

影片中，蔡宗豪在沙崙科技城停車場樓梯間現場勘查指出，「你如果說是積水，從門口那邊進來都會有水，但是水是聚集在這邊，水是從地面、地表下浮出來的，所以這個跟積水的關係比較沒有，完全就是滲水！可能跟沙崙科技園區原本的地質也有相當的關連，相關單位應該趕快來處理！王定宇委員，你不要在下雨天的時候，躲在你那個八千塊的租屋處，趕快來看看現場！號稱台南的矽谷科技園區，害工程師滑倒怎麼辦？」

興趣使然的路人直酸，「當你以為下大雨室內會出現瀑布很神奇的時候？下大雨樓梯間出現室內冷泉怎麼了嗎！世界怎麼跟得上台灣？」