雙方難免有意見不合爭吵的時候，但有些男生即使女友再怎麼無理取鬧，也會願意處處包容、退讓，《摘星工廠》運勢專欄指出，水瓶男、天蠍男、雙魚男十分疼愛女友，就算女友耍任性或發脾氣他們依舊會照單全收，並包容對方的一切，絕不放在心上。

▍水瓶男

水瓶男寬宏大量，極具包容之心，不愛斤斤計較。特別是在心愛的人面前，他們疼愛都來不及，怎麼捨得對女友發脾氣呢？就算女友耍任性各種無理取鬧，口齒伶俐的水瓶男也自有妙招說服對方，並且哄女友開心。

▍天蠍男

天蠍男對於愛情十分專情，一旦被他們認定，就會拿出百分百的精力和熱情，小心翼翼地呵護、寵著對方。就算偶爾來點小任性，天蠍男也會當作生活中的小情趣，絕不會放在心上，甚至越來越愛，初衷也始終不變。

▍雙魚男

雙魚男可是眾人皆知的暖男，絕不會因為女友耍任性就大發雷霆，他們疼愛女友的方式有很多種，不僅各種溫柔體貼、寵愛呵護，更是會小心翼翼為另一半製造浪漫驚喜，認為這就是表達愛意最好的方式！就算任性霸道又如何，在他們看來，那也是可愛無比的。