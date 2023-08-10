《蓮花樓》主演曾舜晞、肖順堯、成毅。（截圖自iQIYI）

「古裝男神」成毅主演的愛奇藝陸劇《蓮花樓》集結武俠動作、驚悚推理等看點，緊湊又充滿懸念的劇情，引起網友討論，熱搜不斷，不僅穩居愛奇藝熱播榜冠軍，昨晚在愛奇藝站內的熱度值更成功破萬，曾舜晞、肖順堯、王鶴潤等人依約送上熱舞影片，男主角成毅則先放上在劇組唱歌花絮，讓網友表示看不過癮，紛紛在他影片下頭留言，坐等成毅跳舞影片。

《蓮花樓》描述成毅飾演的武術天才「李相夷」與金鴛盟盟主「笛飛聲」（肖順堯 飾）約戰東海後雙雙下落不明。10年後李相夷化名遊醫李蓮花，遇到熱血公子「方多病」（曾舜晞 飾），因緣巧合下，3人攜手屢破江湖奇案的過程。

《蓮花樓》的演員立下約定只要熱度突破1萬，他們便跳舞慶祝，面對被拱跳舞，容易害羞的成毅笑說「如果大家真的想看大家跳舞，那我們也豁出去了」，而昨晚(9日)《蓮花樓》順利成為繼《延禧攻略》、《狂飆》、《蒼蘭訣》等劇之後又一熱度破萬作品，肖順堯搭配藤井風的歌聲，送上跟他的武打動作一樣絲滑的舞蹈，曾舜晞跟飾演金鴛盟聖女「角麗譙」的王鶴潤則大跳韓女團(G)I-DLE的〈Queencard〉，誠意十足但略顯不協調的舞蹈動作，讓網友笑稱，「還是多多演戲吧！」、「主打手忙腳亂，好可愛」。

成毅、肖順堯日前也參加愛奇藝掃樓直播，暢聊拍攝花絮與角色心得，肖順堯飾演的笛飛聲，登場時十足凶神惡煞模樣，但是隨著劇情發展，逐漸露出可愛反差萌一面，不僅努力想幫勁敵李蓮花解毒，還是個愛吃大胃王，他笑說：「笛飛聲除了武術可以講得頭頭是道外，在其他地方他可能不是很聰明的人。」

許多劇迷都喜歡李蓮花跟笛飛聲在劇中相愛相殺的兄弟情誼，當肖順堯被問到他更愛打架還是更愛李相夷時，他幽默地回答說：「他更愛跟李相夷打架，我們的關係可以用生死之交來形容，如果笛飛聲沒有李蓮花這樣一個對手存在的話，他的世界會黯淡許多。」成毅附和表示，笛飛聲跟李蓮花在戲裡惺惺相惜，就像他們戲外第一次見到彼此，雖然沒有說很多話，但卻知道彼此很投緣，也有共同默契，覺得要把戲拍好。

劇中李蓮花跟笛飛聲、方多病闖蕩江湖，破解多樁奇案，選擇放下與初戀「喬婉娩」（陳都靈 飾）的感情，還出席她的婚宴送上祝福，上演有緣無份的虐戀，陳都靈受訪時說：「這份感情，喬婉娩除了痛苦跟愛而不得以外，還有自責愧疚的拉扯在，她在知道自己和對方沒有發展的可能之後，她會理解並尊重對方，但是對她來說，正義感大於男女情感，劇中她雖然一度點頭答應嫁人，但最後婚事沒有成，她並沒有成為誰的妻子。」陳都靈透露劇中她跟成毅的戀情雖然出場即be（悲劇），不過回憶場景中，兩人在花海裡練劍的鏡頭，拍得浪漫又唯美，令她相當難忘，「武術老師給我們兩人設計的動作充滿仙氣，轉圈也很像舞蹈動作。」

她也坦言自己喜歡帶點遺憾的故事，這也是《蓮花樓》很吸引人的一部分，就像現實生活中，不可能所有的愛情結局都是完美的，而且劇裡，李蓮花跟喬婉娩不是特別狗血的悲劇結局，是最後兩人都放下了並且懂得珍惜跟尊重對方。提起成毅在劇中的美強慘形象，陳都靈說：「10年前的李相夷是個驕傲耀眼的少年，10年後的李蓮花成了美強慘，作為喬婉娩來說很心疼，我在跟成毅哥合作前，我本來以為他是個性格比較安靜的人，但合作之後才發現他其實很幽默。」

《蓮花樓》目前已經可以解鎖搶先看大結局，飽受碧茶之毒折磨，日漸虛弱，又發現自己遭師兄單孤刀背叛的李蓮花將何去何從，也緊抓觀眾視線。