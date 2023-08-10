疫後旅遊復甦，高票價紅利來到，長榮航空第2季合併營收486億900萬元，較去年同期增加46％；淨利為64.6億元；歸屬母公司淨利59.4億元，EPS為1.11元，年增2.2倍。合計上半年合併總營收930.3億元，較去年同期增加47％；合併本期淨利為112.1億元；歸屬母公司淨利104.3億元，每股盈餘1.95元。

長榮航2023年第2季客運營收340億7300萬元，年增1213.4％；2023年上半年客運營收新台幣618億2400萬元，年增1406.9％。長榮航表示，2023年上半年受益於春節、寒假、清明以及端午連假效應，客運持續暢旺，並依市場需求循序漸進加密歐美班次數及復飛區域航線，在高票價及高載客率加乘效應下，客運營收增加577.2億，年增1406.9％。

2023年第2季貨運營收90億9100萬元，年減66.1％；2023年上半年貨運營收195億4200萬元，年減62.7％。航空貨運受國際經濟景氣下行，美中貿易對抗、俄烏戰爭持續等影響，終端需求疲弱，價量較去年同期呈現下滑的趨勢惟已放緩，且仍優於疫情前水準，運量年減26.0％，單位收益年減49.5％。