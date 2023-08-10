藝人窪塚洋介曾是日本電影金像獎史上最年輕影帝，憑藉雅痞氣質以及不落俗套的潮流穿搭，吸引年輕人的追捧，被譽為「潮流教主」；沒想到，繼先前開直播睡著，近來在社群平台開直播時，喝醉的他竟直接露出私密部位，失控畫面震驚上千位網友。

窪塚洋介時常喝醉後在IG開直播，這次他喝酒喝到正開心，跟朋友聊得很快樂，未料不知為何他居然直接站起身來，在鏡頭前方露出私密部位，見此，朋友第一時間出聲制止，結果遭窪塚洋介不客氣回嗆：「你這樣嗨不起來，我會討厭你喔」，還說道：「我是警察，就出動囉；不好意思，現在警察要來了。」

窪塚洋介前年也發生「放送事故」，同樣喝醉的他，在凌晨3點多開直播，一邊聆聽喜愛的音樂、一邊嗨唱rap，沒想到面露疲態的他，身體搖搖晃晃一陣子，居然在鏡頭前方睡著，甚至4點半醒來時，連自己都不記得開過直播，直接走進房間睡覺，隔了一個多小時，觀眾剩下個位數時，才由兒子窪塚愛流代為道歉並關閉直播。

事實上，窪塚洋介以放蕩不羈、崇尚自由的性格而聞名，上周六訪台接受媒體採訪時，在清醒的狀態之下曾說道：「任何人可以做自己，當自己的人是最帥的」，不過這也得抓得平衡點，過去他也說過得讓帶給旁人快樂：「你得帶給別人快樂，你自己也快樂，才是真正的快樂。」

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