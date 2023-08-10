拜登在本周三簽署了一項行政命令，授權美國財政部長禁止或限制美國在中國的半導體和微電子、量子資訊技術，和某些人工智慧系統此三個領域進行投資。

美國政府表示，這些措施是為了應對國家安全風險。中國官方則在周四回應表示，對此舉表達嚴重關切。

英相蘇納克(Rishi Sunak)的政府發言人說，這項行政命令相當清晰的展現了美國作法，「我們在對某些投資持續進行潛在國家安全風險評估的同時，英國將仔細考慮(美國)這些新措施」。

此前因香港的國安法議題，以及對新疆維吾爾人的人權迫害情形，英國與北京政府處得不太愉快。而英國近期還曾試圖緩和與北京關係。

英國外交部長James Cleverly在四月時說明了英國的新策略，稱英國將透過限制中國對國家安全構成的威脅，來尋求保護自己；同時也會參與貿易、投資和氣候變化等事務。

今年6月，蘇納克和拜登簽署了一項加強兩國歷史性的安全聯盟新協定，誓言深化兩國在先進技術、潔淨能源，和關鍵礦產等領域的經濟連繫。

據官方資料顯示，中國並非英國對外投資的重要目的地國。2021年底，英國對中投資為107億英鎊(約136億美元)，而對美國投資為4614億英鎊。英國在香港的投資為776億英鎊。