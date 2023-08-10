櫃買中心表示，此次說明會特別邀請3家112年登錄之興櫃新星公司，其中聚賢研發公司為高科技廠務設備優化服務商，致力於協助科技業廠務廠房設備之升級優化，並發展各項客戶所需之廠務工程服務，其中以廠務之氣體管路配置工程為其核心優勢，客戶涵蓋半導體代工、記憶體、光電、太陽能、封測及化學工業等，112年上半年及111年度營業收入分別為3億6223萬8000元及8億4830萬4000元，稅後淨利分別為5823萬6000元及1億6945萬9000元，每股盈餘分別為3.58元及11.15元。

德鴻科技公司為數位轉型與智能應用服務商，專注為客戶提供優質的客戶體驗解決方案，長期耕耘於銀行、保險及電信業，服務內容包括客戶體驗優化、語音大數據分析與客服中心精緻化等數位專案，更投入語音辨識應用、客戶互動分析、精緻化管理軟體之研發與導入，112年上半年及111年合併營業收入分別為1億4526萬2000元及3億3507萬3000元，合併稅後淨利分別為1455萬6000元及5109萬4000元，每股盈餘分別為0.54元及1.89元。

王座國際餐飲公司主要經營連鎖餐飲品牌，旗下品牌包括「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」及「橋村炸雞」等知名餐廳，112年上半年及111年合併營業收入分別為5億7950萬4000元及9億2127萬6000元，合併稅後淨利分別為6383萬3000元及1517萬1000元，每股盈餘分別為3.75元及0.89元。