聯強今年七月營收317.28億元，年減2.85%、月減15.94%，表現相對衰退，回到2021年水準，不過今年第一季落底，下半年狀況預估將逐步穩健，九月底可望受惠手機新機題材，但目前仍尚未看到較大利多來刺激營運成長，下半年營運溫熱態勢，逐季揚，年對年衰退逐漸收斂。

毛利率方面，近幾季聯強毛利率相對高於預期，歷史數據下半年將優於上半年，雖然業務本質改善，下半年毛利率估較上半年略為下滑，但今年整年平均毛利率目標維持在歷史高檔，表現相對樂觀。

聯強四大業務下半年展望，看好商用加值產品，預估較2021年同期成長；資訊消費產品預估衰退逐步縮小；通訊產品受惠手機新品而有看頭；半導體事業預估第三季微幅衰退，而去年第四季基期已較低，今年第四季目標恢復正成長。

聯強目前存貨來到46天，不過旺季之下，聯強身為代理商，市場客戶將有較高預期，存貨預估將會微幅提升。而後續是否有新的投資案，聯強表示，目前無大型投資計畫，但聯強在印尼、越南有商討些小型投資計畫，但投資金額落在2-3億元之下，規模不會太大，意在區域市場分額、不同服務類別等。聯強過去幾年也積極引進大陸品牌，但占比僅兩成，公司主力仍在美台產品為主。聯強在智慧裝置與半導體業務開發新客戶有成，其中智慧裝置，主要為穿戴式等裝置，公司陸續引進新創品牌，新產品帶動業績大幅成長。

AI浪潮中，聯強表示，需求慢慢增溫，公司也是受惠方，且AI伺服器金額較高，AI伺服器一台抵十台，聯強第二季已受惠此利多；後續AI產品將陸續推出跟銷售，對公司有助益，不過目前訂單僅零星，明年可望更加顯著。