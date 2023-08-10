中華救助總會2020年9月被不當黨產委員會認定為國民黨附隨組織，因此禁止處分不當取得財產，救總後續提起行政訴訟，請求撤銷處分，但高等行政法院近日駁回告訴。救總今發聲明稱，台北高等行政法院判決明顯違法謬誤，完全無視黨產會處分有諸多程序及實體瑕疵，深感遺憾，待收到判決後，將提起上訴。

救總指出，黨產會調查期間是「先射箭、再畫靶」，刻意忽略對救總有利的證據，甚至刻意依既定立場扭曲歷史資料，像是救總是民間人士1950年響應蔣中正的青年節文告而成立，但黨產會卻刻意指是響應蔣中正「總裁」的號召，明顯是指鹿為馬、張冠李戴。

此外，行政法院對黨產會處分有嚴重程序瑕疵也視而不見，雖然黨產條例明文規定處分做成前必須經過聽證程序，但黨產會做出處分的證據資料顯示，有63％沒有經過聽證程序檢驗，導致程序空洞化，就連黨產會委聘的專家證人也曾在聽證會表示，救總不是國民黨的附隨組織，國民黨沒能力指揮救總。

救總說，黨產會沒有一句聽證調查證據的結果，偏頗認為救總是國民黨的附隨組織，顯然違法，雖然開庭時已向法院說明，但法院卻認定聽證程序合法，而法院認定國民黨曾實質控制救總的原因之一，為時任救總理事長谷正綱須向蔣中正報告，對選任理監事成員更負有糾正、除名之責，但此部分偏離事實。

救總指出，在訴訟中已說明，國民黨不滿雷震等自由派人士擔任救總監視，但這些人仍持續多屆連任救總職務，顯見國民黨對救總人事無實質掌控權，對於法官判決的認定事實完全偏向黨產會，感到非常困惑。

法院稱「雖原告係以公益為目的之社團，但其仍可能實質擁有不當取得財產，惟原告脫離國民黨實質控制時，不曾與國民黨進行結算，顯非以相當對價轉讓」，但救總強調，財產沒有一分一毫來自國民黨，要如何與進行結算？因為沒有財產來自國民黨，沒有結不結算問題就構成「顯非以相當對價轉讓」？

救總說，黨產會原處分未說明救總何時脫離國民黨實質控制，因此已有認定事實疏漏瑕疵的違法，雖向法院主張，但法院卻幫黨產會「補破網」，聲稱救總是2001、2002年脫離國民黨實質控制，令人匪夷所思，似乎已成為行政機關的捍衛者， 實在令人失望，因此後續將上訴，盼最高行政法院廢棄違法判決。